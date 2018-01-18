Китайские авиакомпании начали разрешать пользоваться на борту смарфонами

Китайские авиакомпании начали пассажирам разрешать пользоваться электронными гаджетами на борту самолета, осуществляя полёт на внутренних рейсах. Касательно этого сообщает «Регнум», который ссылается на агентство «Синьхуа». Теперь пассажирам рейса HU7781 известной авиакомпании Hainan Airlines разрешается пользоваться смартфонами, а также прочими гаджетами в авиарежиме.Hainan Airlines представляет собой одну из крупнейших китайских авиакомпаний. Сейчас 17 самолетов авиакомпании оснащаются технологией Wi-Fi, позволяющей пассажирам войти при помощи мобильных в глобальную Сеть.Теперь пассажиры могут общаться беспрепятственно в соцсетях, читать новости, электронную почту. Раньше Администрация китайской гражданской авиации сняла запрет касательно требования отключения на борту электронных устройств.