У Анфисы Чеховой роман со своим тренером по йоге

Ранее Анфиса говорила, что тренер по йоге приходит к ней домой. Скорей всего, после таких домашних тренировок между Андреем Груниным и Чеховой «пробежала искра». Эта история может быть еще бы долго оставалась тайной, однако Андрей принял решение поделиться с друзьями совместным фото с Анфисой. Данная публикация сделана в новогоднюю ночь.Об этих отношениях знал друг Анфисы - Доктор Эд, с которым теледива много путешествовала прошлым летом. В переписке Эдуард искренне восхитился данными любовными приключениями, чем дал понять, что эти ночевки Андрея и Анфисы уже стали традицией.