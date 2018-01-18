Концерн Great Wall создаст новый бренд для электрокаров

Электрический кросс-лифтбек iQ5 получил размеры 4445х1735х1567 мм, при колёсной базе 2 615 мм. Масса нового электрокара составляет 1 395 килограмм. Согласно предварительной информации новинка будет построена на платформе бренда Wey, входящего в автоконцерн Great Wall.Кросс-лифтбек iQ5 будет оснащён электрическим агрегатом мощностью 163 лошадиные силы. Питание мотора будет осуществляться посредством литий-ионных батарей. Максимальная скорость электрокара составит 150 км/час. О запасе хода новинки пока ничего не известно.