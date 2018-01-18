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Концерн Great Wall создаст новый бренд для электрокаров
Автоконцерн Great Wall планирует создать новый бренд для электрокаров. Новый суббренд под названием Ora презентуют на автосалоне в Пекине вместе с первой электрической моделью iQ5.

Концерн Great Wall создаст новый бренд для электрокаров


Электрический кросс-лифтбек iQ5 получил размеры 4445х1735х1567 мм, при колёсной базе 2 615 мм. Масса нового электрокара составляет 1 395 килограмм. Согласно предварительной информации новинка будет построена на платформе бренда Wey, входящего в автоконцерн Great Wall.

Кросс-лифтбек iQ5 будет оснащён электрическим агрегатом мощностью 163 лошадиные силы. Питание мотора будет осуществляться посредством литий-ионных батарей. Максимальная скорость электрокара составит 150 км/час. О запасе хода новинки пока ничего не известно.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 20:30
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