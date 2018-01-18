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Хакеры пытались рассекретить информацию любителей объемного порно
Специалисты антивирусной действующей лаборатории Digital Interruption из Великобритании в приложении SinVR, обеспечивающим просмотр порно в очках виртуальной реальности и шлемах, нашли внедренную малварь.

Хакеры пытались рассекретить информацию любителей объемного порно

Такая вредоносная программа предназначена для снятия информации, про всех любителей объемной «клубнички». Любители порно могли оказаться в неприятной ситуации, в случае получения хакерами их имён, электронных адресов, моделей устройств, которые применялись для просмотра «взрослого кино». Практически 20 000 пользователей стали жертвами шантажистов. Эксперты Digital Interruption смогли уничтожить вредоносную программу. Потом пользователям пообещали в шутливой форме к ним не пускать с «черного хода».

Эксперты отмечают, что в последнее время послеживают тенденцию кражи данных юзеров, которые любят просматривать порно. В данном случае методы для вымогательства, шантажа используются в широком диапазоне.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 20:02
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