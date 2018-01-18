Мама троих детей Оксана Самойлова восхитила идеальной фигурой

В интернете все любуются последним снимком Самойловой, который девушка сделала находясь на заслуженном отдыхе. На свежем фото девушка позирует перед объективом фотокамеры с распущенными длинными волосами в откровенном синем купальнике, который идеально подчеркивает прекрасную фигуру светской львицы. Подписчики с восхищение любовались своей любимицей и восторгались ее привлекательными формами, ведь девушка уже трижды мама. В связи с этим появились сомнения по поводу того, что красотка сама рожала детей. Как считают фанаты, сберечь такую фигуру после рождения троих детей очень сложно.Но верные поклонники стали на защиту супруги Джигана и сделали вывод, что сохранить формы девушка смогла благодаря изнурительным тренировкам в спортивном зале и здоровому питанию. Стоить добавить, что Оксана Самойлова следует таким правилам не только в обычной жизни, но и будучи трижды в интересном положении.Снимок молниеносно разлетелся по интернету и насобирал более четырехсот тысяч лайков и восторженных комментариев.