Мама троих детей Оксана Самойлова восхитила идеальной фигурой
Популярная модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова выставила на всеобщее обозрение на официальной страничке в социальной сети свежий снимок в бикини. Это фото вызвало массу положительных эмоций, и произвело фурор на поклонников пары.
В интернете все любуются последним снимком Самойловой, который девушка сделала находясь на заслуженном отдыхе. На свежем фото девушка позирует перед объективом фотокамеры с распущенными длинными волосами в откровенном синем купальнике, который идеально подчеркивает прекрасную фигуру светской львицы. Подписчики с восхищение любовались своей любимицей и восторгались ее привлекательными формами, ведь девушка уже трижды мама. В связи с этим появились сомнения по поводу того, что красотка сама рожала детей. Как считают фанаты, сберечь такую фигуру после рождения троих детей очень сложно.
Но верные поклонники стали на защиту супруги Джигана и сделали вывод, что сохранить формы девушка смогла благодаря изнурительным тренировкам в спортивном зале и здоровому питанию. Стоить добавить, что Оксана Самойлова следует таким правилам не только в обычной жизни, но и будучи трижды в интересном положении.
Снимок молниеносно разлетелся по интернету и насобирал более четырехсот тысяч лайков и восторженных комментариев.
В интернете все любуются последним снимком Самойловой, который девушка сделала находясь на заслуженном отдыхе. На свежем фото девушка позирует перед объективом фотокамеры с распущенными длинными волосами в откровенном синем купальнике, который идеально подчеркивает прекрасную фигуру светской львицы. Подписчики с восхищение любовались своей любимицей и восторгались ее привлекательными формами, ведь девушка уже трижды мама. В связи с этим появились сомнения по поводу того, что красотка сама рожала детей. Как считают фанаты, сберечь такую фигуру после рождения троих детей очень сложно.
Но верные поклонники стали на защиту супруги Джигана и сделали вывод, что сохранить формы девушка смогла благодаря изнурительным тренировкам в спортивном зале и здоровому питанию. Стоить добавить, что Оксана Самойлова следует таким правилам не только в обычной жизни, но и будучи трижды в интересном положении.
Снимок молниеносно разлетелся по интернету и насобирал более четырехсот тысяч лайков и восторженных комментариев.