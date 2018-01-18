Замороженные овощи полезнее свежих аналогов во время соблюдения диеты – Ученые

Сам процесс приготовления продуктов сохраняет все полезные вещества, а также при разогреве овощи теряют лишь малую часть микроэлементов. В них было обнаружено большое количество витамина C при условии хранения в морозильной камере. Также ученые отметили, что на 30% он может быть снижен у брокколи и зеленого горошка, но почти полностью сохраняется в моркови.Во время эксперимента с участием 1000 добровольцев часть лиц включили в меню ежедневное употребление таких продуктов. Оказалось, что организм стал получать больше витаминов, но при этом нужно было меньше тратить времени на готовку блюда.