Замороженные овощи полезнее свежих аналогов во время соблюдения диеты – Ученые
Австралийские ученые выяснили, что замороженные овощи намного полезнее свежих аналогов во время соблюдения диеты. Результаты работ опубликованы в научных журналах.
Сам процесс приготовления продуктов сохраняет все полезные вещества, а также при разогреве овощи теряют лишь малую часть микроэлементов. В них было обнаружено большое количество витамина C при условии хранения в морозильной камере. Также ученые отметили, что на 30% он может быть снижен у брокколи и зеленого горошка, но почти полностью сохраняется в моркови.
Во время эксперимента с участием 1000 добровольцев часть лиц включили в меню ежедневное употребление таких продуктов. Оказалось, что организм стал получать больше витаминов, но при этом нужно было меньше тратить времени на готовку блюда.
Сам процесс приготовления продуктов сохраняет все полезные вещества, а также при разогреве овощи теряют лишь малую часть микроэлементов. В них было обнаружено большое количество витамина C при условии хранения в морозильной камере. Также ученые отметили, что на 30% он может быть снижен у брокколи и зеленого горошка, но почти полностью сохраняется в моркови.
Во время эксперимента с участием 1000 добровольцев часть лиц включили в меню ежедневное употребление таких продуктов. Оказалось, что организм стал получать больше витаминов, но при этом нужно было меньше тратить времени на готовку блюда.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:20