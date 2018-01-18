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В Ростове два молодых человека решили порадовать горожан снежным Сфинксом и пирамидой Хеопса
Пользователи сетей были в восторге после просмотра фото, опубликованного жителями Ростова. Два молодых человека решили порадовать горожан снежным Сфинксом и пирамидой Хеопса.

Они приложили все усилия, чтобы их шедевры не отличались от настоящих оригиналов, а также потратили много сил и времени. Для создания зимних скульптур потребовалось 8 часов, но потом люди массово стали приходить в переулок Иртышский, чтобы достойно оценить творение местных умельцев.

В Ростове два молодых человека решили порадовать горожан снежным Сфинксом и пирамидой Хеопса


После публикации фото сразу собрало множество лайков и позитивных комментариев. Пока народ радуется последним морозным дням, потому что впереди всех ждет потепление, и любоваться египетскими достопримечательностями дома уже не получится.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:20
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