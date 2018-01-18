Люди не могут связаться с пришельцами из-за радиомагнитных волн – Исследователи

Все связано со временем и старыми технологиями, так как после отправки посланий в 30-х годах, они отдалились от нашей планеты лишь на 80 световых лет. Также волны могут быстро рассеяться, а потому понять смысл сообщения становиться сложным.Исследователи отметили, что многие астронавты считают гуманоидов разработчиками аналогичной технологии, что дает им возможность пытаться выйти на контакт с землянами. Внеземные цивилизации имеют другие условия жизни и развитие, а потому они не станут применять раритетные системы человечества.