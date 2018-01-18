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Люди не могут связаться с пришельцами из-за радиомагнитных волн – Исследователи
Эксперты после исследования нашли ошибки, мешающие людям связаться с пришельцами. Это связано с радиомагнитными волнами, которые не могут быстро попасть к выбранным космическим объектам.

Все связано со временем и старыми технологиями, так как после отправки посланий в 30-х годах, они отдалились от нашей планеты лишь на 80 световых лет. Также волны могут быстро рассеяться, а потому понять смысл сообщения становиться сложным.

Люди не могут связаться с пришельцами из-за радиомагнитных волн – Исследователи


Исследователи отметили, что многие астронавты считают гуманоидов разработчиками аналогичной технологии, что дает им возможность пытаться выйти на контакт с землянами. Внеземные цивилизации имеют другие условия жизни и развитие, а потому они не станут применять раритетные системы человечества.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:50
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