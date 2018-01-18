АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Лавлока: Через 100 лет наша планета превратится в ад, и человечество будет почти уничтожено
EUR 69.26 USD 56.76
Курс валют на 19.01.2018

Ученые создали пептиды активаторы самоуничтожения раковых клеток
Группой исследователей МТИ проведена работа по созданию пептидов, в свойства которых заложили способность уничтожения белка, помогающего распространению раковых клеток по организму человека.

Некоторыми разновидностями рака, по мнению биологов, происходит самостоятельное исчезновение. Подразумевается сильная зависимость клеток от белков, которыми они могут останавливаться, или дают возможность им пройти для дальнейшего распространения.
Ученые создали пептиды активаторы самоуничтожения раковых клеток


Исследователи попробовали подкрепить белок Мс1-1 с помощью пептидов. Дальнейшие исследования позволили утверждать, что в раковых клетках начинались процессы уничтожения. Такой результат нужного эффекта, удалось получить путем нелегких экспериментов, пептиды изначально были слишком короткими. При дальнейших действиях, биологи все таки добились нужной формы, путем применения углеводородов. Причем пептидами атакуются только злокачественные клетки, другие клетки, которые могут быть полезны, не затрагиваются. Ученые пока не рассматривают применение темы на практике, до проведения экспериментов с реальными людьми.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 19:47
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон AllCall Mix2 затмить может iPhone X по
На Марсе обнаружены рукотворные формирования
Учёные назвали причину массового вымирания
В Красноярске люди сделали фото спящего бомжа на
Уфолог обнаружил на снимках NASA с Марса
Обнародована стоимость и дата выхода Toyota Prius
Просмотреть все новости