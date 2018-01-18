Ученые создали пептиды активаторы самоуничтожения раковых клеток

Некоторыми разновидностями рака, по мнению биологов, происходит самостоятельное исчезновение. Подразумевается сильная зависимость клеток от белков, которыми они могут останавливаться, или дают возможность им пройти для дальнейшего распространения.Исследователи попробовали подкрепить белок Мс1-1 с помощью пептидов. Дальнейшие исследования позволили утверждать, что в раковых клетках начинались процессы уничтожения. Такой результат нужного эффекта, удалось получить путем нелегких экспериментов, пептиды изначально были слишком короткими. При дальнейших действиях, биологи все таки добились нужной формы, путем применения углеводородов. Причем пептидами атакуются только злокачественные клетки, другие клетки, которые могут быть полезны, не затрагиваются. Ученые пока не рассматривают применение темы на практике, до проведения экспериментов с реальными людьми.