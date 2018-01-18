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Google будет наказывать сайты с медленной загрузкой
Google удивляют пользователей многими противоречивыми решениями, связанными с политикой их в сети. Компания планирует наказывать медленно загружающиеся и работающие сайты.

Google будет наказывать сайты с медленной загрузкой

По мнению сотрудников американского медиа-магната, большинство людей пользуются мобильной версией сайтов, поэтому скорость является ключевым параметром. В Google планируют вводить санкции против ресурсов, которые не способны обеспечить быстрые загрузки на мобильных версиях собственных сайтов. Современный пользователь сети чаще выбирает мобильную, вместо лептопной версии сайта.

Очень важную роль играет скорость загрузки ресурса. Если ресурс не имеет такой возможности, он должен опущен быть как неприоритетный в результатах выдачи поиском. Представители Google отмечают, что призывают использовать инструменты Google Experience Report, Lighthouse, PageSpeed Insights, обеспечивающие возможность изменения скорости загрузки страниц.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 17:22
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