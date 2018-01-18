Первый тизер обновленного Skoda Fabia выложили в сеть

Обновлённый хэтчбек Skoda Fabia получил кардинальные изменения во внешнем дизайне. Автомобиль оснастили полностью пересмотренной передней оптикой со светодиодными элементами. В целом у нового хэтчбека разработчики пересмотрели дизайн.Новая Skoda Fabia будет оснащена многочисленными «умными» системами, в числе которых обновлённый мультимедийный комплекс и современные электронные ассистенты. В моторной гамме обновлённого хэтчбека останутся прежние силовые агрегаты, а также появится новый бензиновый двигатель от Volkswagen ёмкостью 1,5 литра.