АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Лавлока: Через 100 лет наша планета превратится в ад, и человечество будет почти уничтожено
EUR 69.26 USD 56.76
Курс валют на 19.01.2018

Первый тизер обновленного Skoda Fabia выложили в сеть
В сети появились первые тизеры обновлённого хэтчбека Skoda Fabia. Официальная презентация нового автомобиля состоится на автосалоне в Женеве.

Первый тизер обновленного Skoda Fabia выложили в сеть


Обновлённый хэтчбек Skoda Fabia получил кардинальные изменения во внешнем дизайне. Автомобиль оснастили полностью пересмотренной передней оптикой со светодиодными элементами. В целом у нового хэтчбека разработчики пересмотрели дизайн.

Новая Skoda Fabia будет оснащена многочисленными «умными» системами, в числе которых обновлённый мультимедийный комплекс и современные электронные ассистенты. В моторной гамме обновлённого хэтчбека останутся прежние силовые агрегаты, а также появится новый бензиновый двигатель от Volkswagen ёмкостью 1,5 литра.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 16:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон AllCall Mix2 затмить может iPhone X по
На Марсе обнаружены рукотворные формирования
Учёные назвали причину массового вымирания
В Красноярске люди сделали фото спящего бомжа на
Уфолог обнаружил на снимках NASA с Марса
Обнародована стоимость и дата выхода Toyota Prius
Просмотреть все новости