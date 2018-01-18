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Отец Шурыгиной должен Сбербанку внушительную сумму денег
Как стало известно, папа Дианы Шурыгиной не ликвидировал долг в банке и штраф за то, что водил машину в состоянии алкогольного опьянения на сумму приблизительно сто тысяч рублей. А судебные исполнители не смогли забрать у него имущество, так как его попросту у него нет.

Отец Шурыгиной должен Сбербанку внушительную сумму денег


Этот долг появился у Алексея Шурыгина еще вначале ушедшего года. После того, как специальные исполнители приехали по заявленному адресу должника, то были бессильны, поскольку ничего, чтоб можно было изъять, найдено не было. По правилам, такой визит нужно повторить через три месяца, а после трех безуспешных попыток описать собственность, мужчину специальные органы просто обязаны оставить в покое.

А еще в 2016 году Шурыгин оказался в списке задолжников ГАИ по причине того, что не платил штрафы и фискальные сборы в сумме семи тысяч рублей. Не так давно приставы вернули полиции и налоговикам специальные листы по долгам. Выявилось, что у мужчины не имеется имущества, которое могли бы вынести на торги, а потом взыскать причитающуюся сумму.

Ко всем бедам, у Алексея есть еще штраф, который он заработал за вождение в пьяном состоянии. Но возвращать долг он не торопится. У нарушителя забрали права, потом у него не стало работы, возможно теперь у Шурыгина проблемы с деньгами и соответственно платить ему просто нечем.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 15:31
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