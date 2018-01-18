В КНР новый радиотелескоп позволит ученым отыскать пришельцев до 2030 года

Уже утвержден план будущего устройства QTT, имеющего антенну, которую можно регулировать. Она будет способна покрыть небо на 75%, а также отличается своим диаметром от аналога, расположенного в Green Bank. Столь мощное оборудование станет единственным в мире и будет легко справляться со своими задачами.Ученые возлагают большие надежды на свою новинку, так как хотят отследить все послания гуманоидов, отправленные к нашей планете. Также они не сомневаются, что в будущем человечество сможет увидеть представителей внеземных цивилизаций и выйти с ними на связь.