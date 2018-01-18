АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Лавлока: Через 100 лет наша планета превратится в ад, и человечество будет почти уничтожено
EUR 69.26 USD 56.76
Курс валют на 19.01.2018

Apple разрешит пользователям отключать замедление устройств iPhone
Американской технологической корпорацией Apple анонсировано обновление для операционной мобильной системы iOS, разрешающее пользователям деактивировать хак, который понижает производительность старых версий iPhone ради увеличения их автономности.

Apple разрешит пользователям отключать замедление устройств iPhone

Глава Apple - Тим Кук, отметил, что общественностью неверно интерпретированы добрые намерения Apple, незначительно понижающей производительность старых устройств, чтобы обезопасить пользователей от различных негативных эффектов, возникающих в ходе физического старения аккумулятора. В компании думали, что лучше уменьшить немного быстродействие, чем допустить самопроизвольное выключение смартфонов, так как старая батарея не выдает требуемый устройствам ток во время пикового энергопотребления.

Кук отметил, что в будущем обновлении iOS появятся теперь функции расширенного управления энергопитанием. Теперь пользователи смогут отключить данную фичу.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 15:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон AllCall Mix2 затмить может iPhone X по
На Марсе обнаружены рукотворные формирования
Учёные назвали причину массового вымирания
В Красноярске люди сделали фото спящего бомжа на
Уфолог обнаружил на снимках NASA с Марса
Обнародована стоимость и дата выхода Toyota Prius
Просмотреть все новости