Apple разрешит пользователям отключать замедление устройств iPhone
Американской технологической корпорацией Apple анонсировано обновление для операционной мобильной системы iOS, разрешающее пользователям деактивировать хак, который понижает производительность старых версий iPhone ради увеличения их автономности.
Глава Apple - Тим Кук, отметил, что общественностью неверно интерпретированы добрые намерения Apple, незначительно понижающей производительность старых устройств, чтобы обезопасить пользователей от различных негативных эффектов, возникающих в ходе физического старения аккумулятора. В компании думали, что лучше уменьшить немного быстродействие, чем допустить самопроизвольное выключение смартфонов, так как старая батарея не выдает требуемый устройствам ток во время пикового энергопотребления.
Кук отметил, что в будущем обновлении iOS появятся теперь функции расширенного управления энергопитанием. Теперь пользователи смогут отключить данную фичу.
Глава Apple - Тим Кук, отметил, что общественностью неверно интерпретированы добрые намерения Apple, незначительно понижающей производительность старых устройств, чтобы обезопасить пользователей от различных негативных эффектов, возникающих в ходе физического старения аккумулятора. В компании думали, что лучше уменьшить немного быстродействие, чем допустить самопроизвольное выключение смартфонов, так как старая батарея не выдает требуемый устройствам ток во время пикового энергопотребления.
Кук отметил, что в будущем обновлении iOS появятся теперь функции расширенного управления энергопитанием. Теперь пользователи смогут отключить данную фичу.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 15:20