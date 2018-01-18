Apple разрешит пользователям отключать замедление устройств iPhone

Глава Apple - Тим Кук, отметил, что общественностью неверно интерпретированы добрые намерения Apple, незначительно понижающей производительность старых устройств, чтобы обезопасить пользователей от различных негативных эффектов, возникающих в ходе физического старения аккумулятора. В компании думали, что лучше уменьшить немного быстродействие, чем допустить самопроизвольное выключение смартфонов, так как старая батарея не выдает требуемый устройствам ток во время пикового энергопотребления.Кук отметил, что в будущем обновлении iOS появятся теперь функции расширенного управления энергопитанием. Теперь пользователи смогут отключить данную фичу.