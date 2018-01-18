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В США обнаружили редчайший довоенный BMW 328
На территории американского штата Айова фанаты классик-каров в сарае нашли редкое транспортное средство версии BMW 328.

В США обнаружили редчайший довоенный BMW 328

Основой автомобиля является гоночное шасси, которое принимает участие в 1937 году в рамках марафона «24 часа Ле-Мана». Данные были предоставлены местными информационными порталами. Транспортное средство на такой платформе завоевало третью позицию в ралли Mille Migila и Tourist Trophy. Баварская марка после состязаний перестала использовать это авто. Автомобиль отвезли в Соединённые Штаты. Там авто использовалось до 1966 года. Один из фермеров штата Айова в 1971 году приобрел эту модель, решил восстановить машину. Однако у него из этого ничего не вышло.

При этом новые обладатели такого раритетного авто собираются вложить для реставрации версии финансовые средства, выставив его потом на аукцион, чтобы выгодно продать. Предварительная стоимость авто после восстановительных работ составит $1 млн.
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Добавил: tantan61 Вчера, 18:50
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