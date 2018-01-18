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Ученые рассказали про влияние лунного затмения на человека
Население Земли в текущем году сможет увидеть ряд интересных астрономических явлений. Тридцать первого января планируется полное лунное затмение.

Ученые рассказали про влияние лунного затмения на человека

В данном случае Земля свою тень отбросит на Луну. При этом она свой цвет изменит на темно-красный. Россияне смогут увидеть данный эффект. Экспертом ToDay News Ufa отмечается, что за затмением удобнее всего наблюдать с Северной Америки и Азии. А вот население западной части Российской Федерации увидит только конец затмения, потому что Луна над горизонтом покажется поздно. При этом на ней будет уже находиться земная тень.

Люди в средние века боялись лунного затмения. Они считали, что оно может негативно влиять на судьбу и здоровье. По мнению экспертов в этом имеется доля правды. В свою очередь затмение на здорового человека никак не повлияет, однако может влиять на эмоционально нестабильных людей. При этом люди склонные к депрессии, в итоге могут почувствовать тревогу и беспокойство.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 18:40
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