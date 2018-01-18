АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Лавлока: Через 100 лет наша планета превратится в ад, и человечество будет почти уничтожено
EUR 69.26 USD 56.76
Курс валют на 19.01.2018

Николай Басков привлек внимание поклонников большим букетом роз
Певец Николай Басков выставил на всеобщее обозрение на официальной страничке в социальной сети Instagram свежий снимок, на котором красуется перед фотокамерой с огромным букетом бордовых роз. Подписчики не смогли промолчать и начали закидывать знаменитость вопросами по поводу того, кому же предназначен этот роскошный букет.

Николай Басков привлек внимание поклонников большим букетом роз


На выставленном фото в интернете Басков производит впечатление серьёзного человека, что не совсем для него свойственно. Ввиду этого обеспокоенные фанаты начали спрашивать певца по поводу его настроения. А сам исполнитель поинтересовался у читателей, насколько им понравился этот букет. На что фанаты тут же ответили, что букет прекрасный, но их любимец выглядит в сто раз лучше. А также сразу начали осыпать его комплиментами, признаниями в любви и восторгаться его творчеством.

Некоторые выдвинули версию, что букет предназначается Виктории Лопыревой, возможно певец готовит для нее сюрприз. За очень короткий промежуток времени это фото облетело весь интернет и насобирало около сорока тысяч лайков. Поклонники обратили внимание, что их кумир в последнее время значительно лучше стал выглядеть и сильно похудел. А это неудивительно, ведь все свободное время артист проводит в спортивном зале, чтобы соответствовать своей возлюбленной.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 15:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон AllCall Mix2 затмить может iPhone X по
На Марсе обнаружены рукотворные формирования
Учёные назвали причину массового вымирания
В Красноярске люди сделали фото спящего бомжа на
Уфолог обнаружил на снимках NASA с Марса
Обнародована стоимость и дата выхода Toyota Prius
Просмотреть все новости