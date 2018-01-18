Николай Басков привлек внимание поклонников большим букетом роз

На выставленном фото в интернете Басков производит впечатление серьёзного человека, что не совсем для него свойственно. Ввиду этого обеспокоенные фанаты начали спрашивать певца по поводу его настроения. А сам исполнитель поинтересовался у читателей, насколько им понравился этот букет. На что фанаты тут же ответили, что букет прекрасный, но их любимец выглядит в сто раз лучше. А также сразу начали осыпать его комплиментами, признаниями в любви и восторгаться его творчеством.Некоторые выдвинули версию, что букет предназначается Виктории Лопыревой, возможно певец готовит для нее сюрприз. За очень короткий промежуток времени это фото облетело весь интернет и насобирало около сорока тысяч лайков. Поклонники обратили внимание, что их кумир в последнее время значительно лучше стал выглядеть и сильно похудел. А это неудивительно, ведь все свободное время артист проводит в спортивном зале, чтобы соответствовать своей возлюбленной.