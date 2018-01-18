Беременная Кэндис Свейнпол является самой влиятельной моделью в Instagram

Кэндис Свейнпол является самой высокооплачиваемой моделью нижнего белья в Instagram, при этом оставив позади себя Диту Фон Тиз и Роузи Хантингтон-Уайтли. Зарубежные СМИ выяснили, что только за одну фотографию в соцсети ангелу Victoria's Secret платят 50 тысяч фунтов стерлингов.В данное время Свейнпол находится второй раз в интересном положении. До последнего Кэндис принимала участие в бельевых сьемках, показывая безупречную талию. Но теперь от откровенных фотосессий модели придется отказаться. Недавно она была замечена в Бразилии с округлившимся животом. Хоть с такими большими доходами от Сетей звезда может совсем не выходить из декрета.