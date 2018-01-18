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Беременная Кэндис Свейнпол является самой влиятельной моделью в Instagram
Кэндис Свейнпол, являющаяся ангелом Victoria's Secret, обогнала по популярности Диту Фон Тиз и Роузи Хантингтон-Уайтли.

Беременная Кэндис Свейнпол является самой влиятельной моделью в Instagram

Кэндис Свейнпол является самой высокооплачиваемой моделью нижнего белья в Instagram, при этом оставив позади себя Диту Фон Тиз и Роузи Хантингтон-Уайтли. Зарубежные СМИ выяснили, что только за одну фотографию в соцсети ангелу Victoria's Secret платят 50 тысяч фунтов стерлингов.

В данное время Свейнпол находится второй раз в интересном положении. До последнего Кэндис принимала участие в бельевых сьемках, показывая безупречную талию. Но теперь от откровенных фотосессий модели придется отказаться. Недавно она была замечена в Бразилии с округлившимся животом. Хоть с такими большими доходами от Сетей звезда может совсем не выходить из декрета.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 15:00
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