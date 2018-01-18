Cadillac XT4 представят весной на автосалоне в Нью-Йорке

Продажи компактного нового кроссовера Cadillac XT4 должны начаться до конца этого года. Точная дата премьеры новинки пока не называется, однако отмечается, что это произойдёт весной в рамках автосалона в Нью-Йорке. Руководитель бренда отметил, что Cadillac продолжает укреплять позиции на авторынке США. По его мнению, новый Cadillac XT4 обеспечит получение ещё больших результатов. Согласно ожиданиям в авто установят турбированный 2,0-литровый четырёхцилиндровый мотор на 272 л.с. В роли трансмиссии выступает восьмиступенчатый «автомат».Список оснащения включает полуавтономные опции пакета Super Cruise. В свою очередь прямым конкурентом версии Cadillac XT4 выступят Audi Q3 и BMW X1. Стоимость авто озвучат в ближайшее время.