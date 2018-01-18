Новый суперкар Aston Martin Vanquish 2019 замечен на зимних тестах
На зимних тестах был замечен новый Aston Martin Vanquish 2019 года. Свежие фотографии суперкара опубликовали зарубежные издания.
Aston Martin Vanquish 2019 года получил агрессивный дизайн передней части кузова, на капоте суперкара можно рассмотреть большое количество воздуховодов, это способствует охлаждению производительного силового агрегата.
На задней части суперкара расположена большая пластиковая панель скрывающая дизайн светодиодной полосы. Также автомобиль оснащён четырьмя патрубками выпускной системы и большим диффузором.
Относительно технических характеристик точной информации пока нет. Предполагается, что Aston Martin Vanquish может получить тот же силовой агрегат, что и Aston Martin DB11, который оснащён двигателем V12 производительностью 608 «лошадей». Премьера суперкара ожидается либо на автосалоне в Женеве, либо во Франкфурте.
Aston Martin Vanquish 2019 года получил агрессивный дизайн передней части кузова, на капоте суперкара можно рассмотреть большое количество воздуховодов, это способствует охлаждению производительного силового агрегата.
На задней части суперкара расположена большая пластиковая панель скрывающая дизайн светодиодной полосы. Также автомобиль оснащён четырьмя патрубками выпускной системы и большим диффузором.
Относительно технических характеристик точной информации пока нет. Предполагается, что Aston Martin Vanquish может получить тот же силовой агрегат, что и Aston Martin DB11, который оснащён двигателем V12 производительностью 608 «лошадей». Премьера суперкара ожидается либо на автосалоне в Женеве, либо во Франкфурте.
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Добавил: Алина Вчера, 18:00