Версии мессенджера Viber доступны для ОС Windows и Mac

Теперь у приложения Viber, на платформах Windows и Mac, появились расширенные списки возможных действий, которые активируются при помощи контекстного меню. Например, разработчиками расширены права для администраторов групп в оболочке мессенджера. Обновление позволяет закреплять опубликованные сообщения всего одним кликом мышки, подобным образом настроены функции поиска в интернете, применяя выделенный фрагмент текста. Версия для ПК, так же усовершенствована новым способом фильтрации навязчивой рекламы, применением специальных всплывающих флажков, активируемых в области текста. Разработчиками отмечено, что у пользователей появилась возможность вставлять отдельные цитаты, из содержания предыдущих сообщений.Начало возможности скачивания приложения Viber для запуска на ПК, стало доступным еще в 2013 году. Как утверждают программисты, внутри мессенджера все сообщения надежно зашифрованы. Это полностью исключает возможность доступа к личным сообщениям как самим разработчикам, так и прочим третьим лицам.