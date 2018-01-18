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Поклонники заметили, что Настя Каменских снова поправилась
Популярная исполнительница Настя Каменских набрала несколько лишних килограммов, от которых пыталась избавиться долгое время. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram девушка выставила на всеобщее обозрение свежий снимок, на котором отчетливо видна ее фигура на данный момент и очевидны значительные изменения. По мнению некоторых источников, Каменских набрала вес по причине ухода из группы с Потапом.

Поклонники заметили, что Настя Каменских снова поправилась


От пользователей не скрылся факт того, что Настя поправилась, и они наперебой начали комментировать данный снимок. На нем певица красуется в сдельном купальном костюме в голубых тонах. Несмотря на то, что наряд достаточно спокойный, певица и в нем выглядит сексуально, не глядя на пару тройку лишних килограммов. Но многие начали писать, чтоб Настя остановилась и взяла себя в руки, ведь очень обидно терять то, чего ты добивался трудом в течение долгого времени. А ведь только недавно, эти же поклонники отсчитывали Настю за то, что она доводит правильным питанием себя до истощения.

Долгие месяцы, проведенные в спортивной зале, и отказ от вредных продуктов помогли Насте длительное время быть в идеальной форме. Как считает певица, ни кого не должен волновать ее вес и объемы, это личное дело девушки. А фанатам посоветовала следить за ее творчеством, в котором сейчас происходят большие перемены, ведь она вышла на новый уровень.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 15:10
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