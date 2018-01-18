Тимати похвастался успехами 3-летней дочери в сёрфинге

Репер Тимпати в своём микроблоге обнародовал пост, на котором запечатлено как его трёхлетняя дочь катается на доске. Невзирая на то, что певец развёлся с женой, он всё равно уделяет большое количество времени своей дочке и активно участвует в её воспитании. Однако многих поклонников «Блэк Стара» немного напугал снимок. На публикации видно, как его дочь плывёт на доске в открытое море, при этом взрослых рядом с девочкой нет.Другие подписчики порадовались за успехи трёхлетней дочки и выразили своё восхищение. Фото было сделано вчера, однако уже успело собрать более 221 тысячи «лайков» и около 1,5 тысяч комментариев. Всего четыре часа назад Тимати обнародовал очередную публикацию со своей дочерью, на которой запечатлено как они сидят в кафе. Снимок собрал более 283 тысяч лайков.