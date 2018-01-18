АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Лавлока: Через 100 лет наша планета превратится в ад, и человечество будет почти уничтожено
EUR 69.26 USD 56.76
Курс валют на 19.01.2018

В РФ начали обкатку автомобилей «Кортеж»
В Российской Федерации преступили к обкатке транспортных средств по программе «Кортеж». Раньше передавалось, что стоимость автомобилей составит приблизительно 6-7 миллионов российских рублей.

В РФ начали обкатку автомобилей «Кортеж»

Специалистами в спецгараж начался приём и обкатка новых транспортных средств проекта «Кортеж». В число данных автомобилей входит лимузин, на котором должен в Кремль на инаугурацию приехать президент Российской Федерации, которого изберут в марте текущего года.

На сегодняшний день идет обкатка транспортных средств для тренировки водителей, а также выявления возможных дефектов. Средствами массовой информации отмечается, что это является сложным процессом, который длиться не один месяц. Ещё значительную часть времени в данном случае занимает оформление всей необходимой документации. Согласно ожиданиям, транспортное средство будет предоставлено широкой общественности. Однако к ФСО автомобили поступят раньше.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 19:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон AllCall Mix2 затмить может iPhone X по
На Марсе обнаружены рукотворные формирования
Учёные назвали причину массового вымирания
В Красноярске люди сделали фото спящего бомжа на
Уфолог обнаружил на снимках NASA с Марса
Обнародована стоимость и дата выхода Toyota Prius
Просмотреть все новости