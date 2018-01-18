В РФ начали обкатку автомобилей «Кортеж»
В Российской Федерации преступили к обкатке транспортных средств по программе «Кортеж». Раньше передавалось, что стоимость автомобилей составит приблизительно 6-7 миллионов российских рублей.
Специалистами в спецгараж начался приём и обкатка новых транспортных средств проекта «Кортеж». В число данных автомобилей входит лимузин, на котором должен в Кремль на инаугурацию приехать президент Российской Федерации, которого изберут в марте текущего года.
На сегодняшний день идет обкатка транспортных средств для тренировки водителей, а также выявления возможных дефектов. Средствами массовой информации отмечается, что это является сложным процессом, который длиться не один месяц. Ещё значительную часть времени в данном случае занимает оформление всей необходимой документации. Согласно ожиданиям, транспортное средство будет предоставлено широкой общественности. Однако к ФСО автомобили поступят раньше.
Специалистами в спецгараж начался приём и обкатка новых транспортных средств проекта «Кортеж». В число данных автомобилей входит лимузин, на котором должен в Кремль на инаугурацию приехать президент Российской Федерации, которого изберут в марте текущего года.
На сегодняшний день идет обкатка транспортных средств для тренировки водителей, а также выявления возможных дефектов. Средствами массовой информации отмечается, что это является сложным процессом, который длиться не один месяц. Ещё значительную часть времени в данном случае занимает оформление всей необходимой документации. Согласно ожиданиям, транспортное средство будет предоставлено широкой общественности. Однако к ФСО автомобили поступят раньше.
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Добавил: tantan61 Вчера, 19:30