В РФ начали обкатку автомобилей «Кортеж»

Специалистами в спецгараж начался приём и обкатка новых транспортных средств проекта «Кортеж». В число данных автомобилей входит лимузин, на котором должен в Кремль на инаугурацию приехать президент Российской Федерации, которого изберут в марте текущего года.На сегодняшний день идет обкатка транспортных средств для тренировки водителей, а также выявления возможных дефектов. Средствами массовой информации отмечается, что это является сложным процессом, который длиться не один месяц. Ещё значительную часть времени в данном случае занимает оформление всей необходимой документации. Согласно ожиданиям, транспортное средство будет предоставлено широкой общественности. Однако к ФСО автомобили поступят раньше.