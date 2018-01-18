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Анна Седокова решила продолжить совершенствовать свою фигуру
Певица наслаждается отдыхом в Лос-Анджелесе и порадовала поклонников новым фото в Instagram. Анна Седокова также сообщила в посте, что решила продолжить совершенствовать свою фигуру и не собирается отказываться от тренировок.

Исполнительница быстро сбросила лишний вес после рождения малыша, а перед этими событиями искала тренера, который может заставить ее взять себя в руки. Анна Седокова отметила, что идеальные формы тела не возникают сами, так что она обещает подписчикам замучить их своими сюжетами из центра фитнеса, когда вернется домой. Также артистка решила принимать рыбий жир и прочитала все книги во время отпуска, но при этом не забывала загорать на пляже.

Анна Седокова решила продолжить совершенствовать свою фигуру


Поклонники назвали формы тела певицы божественными и посоветовали ей больше не изнурять себя лишней нагрузкой. Многие люди считают, что красавице не стоит больше худеть, а также восхищаются, как звездной маме удается после рождения трех наследников сохранить позитивное настроение и великолепный внешний вид.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:10
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