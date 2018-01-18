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Кроссовер Datsun Cross рассекретили перед премьерой
Официальная презентация бюджетного кроссовера Datsun Cross состоится 18 января. В преддверии презентации в сети появились фотографии автомобиля, которые рассекретили внешность новинки.

Кроссовер Datsun Cross рассекретили перед премьерой


Презентация кроссовера Datsun Cross состоится в Индонезии, здесь же начнутся и реализации паркетника. Новинка построена на одной архитектуре с минивэном Datsun GO+. О стоимости автомобиля пока информации нет.

Передняя часть кроссовера имеет сходство с концептуальной моделью Datsun Go Cross, которая была представлена в 2015 году. Серийная версия Datsun Cross получила рейлинги на крыше и пластиковый обвес. По данным инсайдеров, дорожный просвет кроссовера равен 200 мм.

Под капотом кроссовера установлен мотор ёмкостью 1,2 литра, генерирующий 68 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с бесступенчатым вариатором. На российском рынке кроссовер Datsun Cross реализовываться не будет.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 17:40
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