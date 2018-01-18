Кроссовер Datsun Cross рассекретили перед премьерой

Презентация кроссовера Datsun Cross состоится в Индонезии, здесь же начнутся и реализации паркетника. Новинка построена на одной архитектуре с минивэном Datsun GO+. О стоимости автомобиля пока информации нет.Передняя часть кроссовера имеет сходство с концептуальной моделью Datsun Go Cross, которая была представлена в 2015 году. Серийная версия Datsun Cross получила рейлинги на крыше и пластиковый обвес. По данным инсайдеров, дорожный просвет кроссовера равен 200 мм.Под капотом кроссовера установлен мотор ёмкостью 1,2 литра, генерирующий 68 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с бесступенчатым вариатором. На российском рынке кроссовер Datsun Cross реализовываться не будет.