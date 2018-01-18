Внедорожник Bisu T6 рассекретили до премьеры

В глобальной Сети появились первые снимки предсерийной версии модели. Авто дебютирует этой весной в рамках международного моторшоу в Пекине. Bisu T6 построили на базе семиместного кросса T5, реализации которого начались в июне прошедшего года. Габариты авто составляют: в высоту - 1660мм, в ширину - 1 915 мм. При этом колесная база составляет 2 815 мм. В авто устанавливается двухлитровый турбомотор на 197 л.с., шестиступенчатая механическая КП либо 8-диапазонный "автомат".Bisu T6 оснащается кожаной отделкой салона, легкосплавными колесными дисками на 19/20 дюймов, кнопочным запуском мотора, безключевым доступом, системой помощи на спуске/подъеме, панорамной стеклянной крышей с люком, системой кругового видеообзора, ассистентом парковки, системой стабилизации, двухзонным климат-контролем.