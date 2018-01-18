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Модель Эмбер Роуз решила уменьшить грудь, которая её прославила
Эмбер Роуз, являющаяся американской моделью и художницей, прославилась благодаря бюсту размером 36H. Тридцатичетырёхлетняя знаменитость в рамках Instagram сообщила, что приняла решение избавиться от своей особенности.

Модель Эмбер Роуз решила уменьшить грудь, которая её прославила

Эмбер Роуз в своём микроблоге Instagram поведала, что в ближайшие дни планирует лечь на операцию по уменьшению своей груди. Модель пожаловалась, что из-за тяжёлого бюста у неё возникают боли в спине, при этом не может ходить в удобных рубашках.

Стоит отметить, что некоторые звёзды уже сделали операцию по уменьшению бюста. Однако, для Роуз это очень ответственный шаг, так как модель прославилась благодаря большому размеру груди.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 15:40
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