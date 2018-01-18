Поклонники были в восторге от русского народного образа Анастасии Задорожной

Исполнительница опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует перед камерами в наряде русских женщин, отметив, что уже начала вести переговоры с Дедом Морозом, чтобы он немного порадовал людей снегом. Подписчики отметили, что этот стиль сделал Анастасию Задорожную настоящей красавицей, а также похвалили ее за правильный выбор имиджа.В отличие от своих коллег артистка не пытается оголиться на сцене и показать свою сексуальность. Пользователи сетей не могли налюбоваться на сюжет, рекомендуя знаменитости чаще показываться на публике в таких нарядах. Люди пожелали кумиру здоровья и творческих успехов, поблагодарив за доставленное удовольствие.