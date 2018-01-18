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Некоторые люди считают нашу планету чужой из-за прошлых жизней в других измерениях – Эксперты
Некоторые люди считают нашу планету чужой и иногда могут вспоминать события, происходящие в гармоничном и совершенном мире. Эксперты после исследования выяснили, что это происходит из-за прошлых жизней в других измерениях.

Такие души раньше находились вместе с высокоразвитыми цивилизациями, а потому им сложно адаптироваться в непривычных условиях. Подсознательно данная категория лиц стремиться вернуть домой, часто становясь в обществе изгоями. Они одиноки и не имеют друзей, хотя способны помочь любому человеку. Однако подлость и неблагодарность заставляет индивидуумов замыкаться в себе и искать общество единомышленников.

Некоторые люди считают нашу планету чужой из-за прошлых жизней в других измерениях – Эксперты


Многие исследователи отметили, что такие души приходят сюда из высших миров добровольно, чтобы подсказать землянам, как нужно осуществить переход в новое измерение. Наша планета всегда была для них школой, где можно усилить духовный рост, а потому не стоит винить себя за такие мысли. Лучше обратить внимание на интуицию, способную подсказать разумный выход из сложившихся проблем, и не обращать внимания на неразумность обывателей. Поставленные задачи часто оказываются слишком сложными после воплощения в теле, так что люди могут столкнуться с проблемами, преследующими его всю жизнь.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00
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