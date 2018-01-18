“Путешественник во времени” после возвращения из 10000 года показал снимок города с людьми и пришельцами

Все началось в 2008 г, когда молодой юноша решил продолжить образование на американской земле. Здесь он познакомился с физиком, предложившим ему принять участие в эксперименте и отправиться в будущее на машине времени. Грек не сразу поверил в столь фантастическую историю, однако потом из-за любопытства решил согласиться. После мощной вспышки света мужчина с прикрепленной к одежде камерой оказался в полной темноте, а также испытывал сильную боль.Он даже потерял сознание, но очнулся в странном месте с причудливыми растениями на фоне небоскребов, над которыми летал обычный транспорт. Мимо гостя прошел гуманоид, имеющий черные глаза и огромную голову, который был вместе со своим питомцем. У человека было мало времени, чтобы оставаться в этом месте, потому что в будущем тело начинает мгновенно стареть. Однако путешественники удалось выяснить, что он попал в Ховерджер, построенный людьми после Великой войны, а также его жители имеют возраст -300 лет, но при этом остаются молодыми.