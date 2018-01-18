АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Лавлока: Через 100 лет наша планета превратится в ад, и человечество будет почти уничтожено
EUR 69.17 USD 56.59
Курс валют на 18.01.2018

“Путешественник во времени” после возвращения из 10000 года показал снимок города с людьми и пришельцами
Журналисты совершили путешествие в Грецию, чтобы встретиться там с “путешественником во времени”, предпочитающим не афишировать свое имя. Он рассказал, как попал в 10000 год и показал снимок города будущего, где люди живут вместе с пришельцами.

Все началось в 2008 г, когда молодой юноша решил продолжить образование на американской земле. Здесь он познакомился с физиком, предложившим ему принять участие в эксперименте и отправиться в будущее на машине времени. Грек не сразу поверил в столь фантастическую историю, однако потом из-за любопытства решил согласиться. После мощной вспышки света мужчина с прикрепленной к одежде камерой оказался в полной темноте, а также испытывал сильную боль.

“Путешественник во времени” после возвращения из 10000 года показал снимок города с людьми и пришельцами


Он даже потерял сознание, но очнулся в странном месте с причудливыми растениями на фоне небоскребов, над которыми летал обычный транспорт. Мимо гостя прошел гуманоид, имеющий черные глаза и огромную голову, который был вместе со своим питомцем. У человека было мало времени, чтобы оставаться в этом месте, потому что в будущем тело начинает мгновенно стареть. Однако путешественники удалось выяснить, что он попал в Ховерджер, построенный людьми после Великой войны, а также его жители имеют возраст -300 лет, но при этом остаются молодыми.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Некоторые люди считают нашу планету чужой из-за
По решению Стокгольмского суда , "Нафтогаз"
Настоящие спортсмены живут дольше и успешнее
Роскомнадзор проведет тест трех продуктов
“Путешественник во времени” после возвращения из
В сетях появилось фото редкого природного
Просмотреть все новости