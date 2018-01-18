По решению Стокгольмского суда , "Нафтогаз" обязан возобновить покупку газа у "Газпрома"

После вынесения вердикта Стокгольмского суда об иске со стороны "Газпрома" к "Нафтогазу" Украины - требования российского монополиста по соблюдению договора "Бери или плати", заключенного Юлией Тимошенко в 2009 году были лишь частично удовлетворены. Вместо иска более чем в $50 млрд, российская госкомпания получит только $2 млрд (за уже предоставленный газ за 2 года) и снизит цену на голубое топливо до среднемировых.Тогда Нафтогаз, по решению международного суда, ежегодно будет обязан закупать 4 млрд м3. Также по договору Украина должна будет внести предоплату и только после этого получит газ - так и было записано в указанном "договоре Тимошенко." И если по договору 2009 года газ поставлялся по ценам выше мировых ($453 за 1000 м3), то теперь цена будет не выше $240. Такое положение будет сохранено вплоть до начала 2020 года.