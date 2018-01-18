Ученые: С помощью искусственного интеллекта переводчик сможет язык животных превратить в человеческий аналог
Американские ученые решили с помощью искусственного интеллекта создать переводчик для владельцев домашних питомцев. С его помощью можно будет язык животных превратить в человеческий аналог.
Пока разработчики делают устройство на английском языке, а также создана компания, которая может выпустить его в будущем на рынок. Биолог Кон Слободчиков годами изучал язык и жесты диких собак, которые живут в прериях. Он заметил, как они издают множество различных звуков во время опасности или иных событий, после чего стая прекрасно понимает, что нужно предпринять в данной ситуации.
Животные прекрасно общаются между собой, но люди не понимают наборы их лая и рычания, потому ИИ позволит создать технику, способную понять разговоры четверолапых собратьев. Пока это может казаться фантастикой, но в древности предки умели общаться с различными особями, применяя телепатию. Потому в ближайшем будущем человечество сможет осуществить свою мечту и поговорить с кошкой или собакой.
Пока разработчики делают устройство на английском языке, а также создана компания, которая может выпустить его в будущем на рынок. Биолог Кон Слободчиков годами изучал язык и жесты диких собак, которые живут в прериях. Он заметил, как они издают множество различных звуков во время опасности или иных событий, после чего стая прекрасно понимает, что нужно предпринять в данной ситуации.
Животные прекрасно общаются между собой, но люди не понимают наборы их лая и рычания, потому ИИ позволит создать технику, способную понять разговоры четверолапых собратьев. Пока это может казаться фантастикой, но в древности предки умели общаться с различными особями, применяя телепатию. Потому в ближайшем будущем человечество сможет осуществить свою мечту и поговорить с кошкой или собакой.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00