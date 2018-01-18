В сетях появилось фото редкого природного феномена “брокенский призрак”

Явление получило свое название благодаря немецкому пику Брокен, где погодные условия порождают возникновение человеческой тени на тумане или облаке, когда реальный индивидуум с вершины горы любуется природой. Тогда в дымке возникает призрачная фигура огромных размеров, вокруг которой можно заметить разноцветный ореол.В древности люди приписывали ему мистические свойства и считали, что этот феномен связан с ведьмами, собирающимися в этом месте. Если туристы не знают, с чем он связан, то могут сильно испугаться, созерцая необычное зрелище. Однако свидетельница события была обрадована, что смогла лично увидеть причуды природы.