В сетях появилось фото редкого природного феномена “брокенский призрак”
В сетях появилось фото редкого природного феномена, сделанного туристкой во время посещения Карпат. Ей удалось запечатлеть на камеру “брокенский призрак”, когда она вместе с группой совершала восхождение на вершину горы Петрос.
Явление получило свое название благодаря немецкому пику Брокен, где погодные условия порождают возникновение человеческой тени на тумане или облаке, когда реальный индивидуум с вершины горы любуется природой. Тогда в дымке возникает призрачная фигура огромных размеров, вокруг которой можно заметить разноцветный ореол.
В древности люди приписывали ему мистические свойства и считали, что этот феномен связан с ведьмами, собирающимися в этом месте. Если туристы не знают, с чем он связан, то могут сильно испугаться, созерцая необычное зрелище. Однако свидетельница события была обрадована, что смогла лично увидеть причуды природы.
Явление получило свое название благодаря немецкому пику Брокен, где погодные условия порождают возникновение человеческой тени на тумане или облаке, когда реальный индивидуум с вершины горы любуется природой. Тогда в дымке возникает призрачная фигура огромных размеров, вокруг которой можно заметить разноцветный ореол.
В древности люди приписывали ему мистические свойства и считали, что этот феномен связан с ведьмами, собирающимися в этом месте. Если туристы не знают, с чем он связан, то могут сильно испугаться, созерцая необычное зрелище. Однако свидетельница события была обрадована, что смогла лично увидеть причуды природы.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:10