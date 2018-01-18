АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Лавлока: Через 100 лет наша планета превратится в ад, и человечество будет почти уничтожено
EUR 69.17 USD 56.59
Курс валют на 18.01.2018

В сетях появилось фото редкого природного феномена “брокенский призрак”
В сетях появилось фото редкого природного феномена, сделанного туристкой во время посещения Карпат. Ей удалось запечатлеть на камеру “брокенский призрак”, когда она вместе с группой совершала восхождение на вершину горы Петрос.

Явление получило свое название благодаря немецкому пику Брокен, где погодные условия порождают возникновение человеческой тени на тумане или облаке, когда реальный индивидуум с вершины горы любуется природой. Тогда в дымке возникает призрачная фигура огромных размеров, вокруг которой можно заметить разноцветный ореол.

В сетях появилось фото редкого природного феномена “брокенский призрак”


В древности люди приписывали ему мистические свойства и считали, что этот феномен связан с ведьмами, собирающимися в этом месте. Если туристы не знают, с чем он связан, то могут сильно испугаться, созерцая необычное зрелище. Однако свидетельница события была обрадована, что смогла лично увидеть причуды природы.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Некоторые люди считают нашу планету чужой из-за
По решению Стокгольмского суда , "Нафтогаз"
Настоящие спортсмены живут дольше и успешнее
Роскомнадзор проведет тест трех продуктов
“Путешественник во времени” после возвращения из
В сетях появилось фото редкого природного
Просмотреть все новости