В Дрездене немец сделал фото собрата Несси во время созерцания Эльбы

Он в это время гулял по набережной и был поражен, когда заметил темную фигуру загадочного существа, решившего показать свою длинную шею с маленькой головой вместе с огромным хвостом. Особь имела достаточно внушительные размеры, и проплывало возле моста Каролабрюке, но потом решила быстро скрыться в глубине, чтобы больше не попадаться на глаза любопытным людям.Сам свидетель события считает материалы самыми лучшими в его жизни и собирается отослать их ученым для исследований. Многие соотечественники были поражены таким зрелищем и предположили, что этот древний вид ящера мог приплыть сюда из Северного моря. Скептики считают аналог шотландского чудовища обычной корягой, вот только их доводы были неубедительными, потому что дерево не способно нырять во время съемки.