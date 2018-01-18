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В Дрездене немец сделал фото собрата Несси во время созерцания Эльбы
В сетях было опубликовано фото, сделанное немцем из города Дрездена. Мужчина во время созерцания Эльбы заметил на поверхности воды туловище плывущего собрата Несси, после чего запечатлел его на камеру.

Он в это время гулял по набережной и был поражен, когда заметил темную фигуру загадочного существа, решившего показать свою длинную шею с маленькой головой вместе с огромным хвостом. Особь имела достаточно внушительные размеры, и проплывало возле моста Каролабрюке, но потом решила быстро скрыться в глубине, чтобы больше не попадаться на глаза любопытным людям.

В Дрездене немец сделал фото собрата Несси во время созерцания Эльбы


Сам свидетель события считает материалы самыми лучшими в его жизни и собирается отослать их ученым для исследований. Многие соотечественники были поражены таким зрелищем и предположили, что этот древний вид ящера мог приплыть сюда из Северного моря. Скептики считают аналог шотландского чудовища обычной корягой, вот только их доводы были неубедительными, потому что дерево не способно нырять во время съемки.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:40
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