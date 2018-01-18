На поверхности Луны обнаружены города с внеземными конструкциями – Исследователи

Китайский аппарат во время своей миссии часто фиксирует объекты, напоминающие сооружения футуристов, которые имеют различные оттенки цветов. Недавно экспертам удалось рассмотреть дома с огромными куполами, а сейчас были замечены башни вместе с пирамидами и трубами, неизвестного предназначения. Материалы не нуждаются в дополнительной обработке, потому что все снимки сделаны настолько четко, что позволяют рассмотреть важные детали.Исследователь отметил необычные конструкции вместе с силуэтами кораблей, явно не принадлежащих людям. Записи выложены в открытом доступе на сайте китайского агентства, что сильно злит NASA. Оно не может скрыть их от общества или внести свою коррекцию, чтобы убрать объекты, которые не нравятся.