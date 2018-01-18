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На поверхности Луны обнаружены города с внеземными конструкциями – Исследователи
Джорджу Грэхэму удалось найти новые доказательства присутствия пришельцев на Луне. Во время изучения новых фото, сделанных “Чанъэ-3”, он обнаружил города с внеземными строениями, после чего опубликовал ролик в сетях.

Китайский аппарат во время своей миссии часто фиксирует объекты, напоминающие сооружения футуристов, которые имеют различные оттенки цветов. Недавно экспертам удалось рассмотреть дома с огромными куполами, а сейчас были замечены башни вместе с пирамидами и трубами, неизвестного предназначения. Материалы не нуждаются в дополнительной обработке, потому что все снимки сделаны настолько четко, что позволяют рассмотреть важные детали.

На поверхности Луны обнаружены города с внеземными конструкциями – Исследователи


Исследователь отметил необычные конструкции вместе с силуэтами кораблей, явно не принадлежащих людям. Записи выложены в открытом доступе на сайте китайского агентства, что сильно злит NASA. Оно не может скрыть их от общества или внести свою коррекцию, чтобы убрать объекты, которые не нравятся.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:30
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