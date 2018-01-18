На поверхности Луны обнаружены города с внеземными конструкциями – Исследователи
Джорджу Грэхэму удалось найти новые доказательства присутствия пришельцев на Луне. Во время изучения новых фото, сделанных “Чанъэ-3”, он обнаружил города с внеземными строениями, после чего опубликовал ролик в сетях.
Китайский аппарат во время своей миссии часто фиксирует объекты, напоминающие сооружения футуристов, которые имеют различные оттенки цветов. Недавно экспертам удалось рассмотреть дома с огромными куполами, а сейчас были замечены башни вместе с пирамидами и трубами, неизвестного предназначения. Материалы не нуждаются в дополнительной обработке, потому что все снимки сделаны настолько четко, что позволяют рассмотреть важные детали.
Исследователь отметил необычные конструкции вместе с силуэтами кораблей, явно не принадлежащих людям. Записи выложены в открытом доступе на сайте китайского агентства, что сильно злит NASA. Оно не может скрыть их от общества или внести свою коррекцию, чтобы убрать объекты, которые не нравятся.
Китайский аппарат во время своей миссии часто фиксирует объекты, напоминающие сооружения футуристов, которые имеют различные оттенки цветов. Недавно экспертам удалось рассмотреть дома с огромными куполами, а сейчас были замечены башни вместе с пирамидами и трубами, неизвестного предназначения. Материалы не нуждаются в дополнительной обработке, потому что все снимки сделаны настолько четко, что позволяют рассмотреть важные детали.
Исследователь отметил необычные конструкции вместе с силуэтами кораблей, явно не принадлежащих людям. Записи выложены в открытом доступе на сайте китайского агентства, что сильно злит NASA. Оно не может скрыть их от общества или внести свою коррекцию, чтобы убрать объекты, которые не нравятся.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:30