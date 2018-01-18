В сетях опубликовано видео полета вереницы НЛО над британским городом Бейзингстоуком

Люди были напуганы появлением объектов, предполагая, что пришельцы начали свое вторжение на планету. Мужчина, описавший событие, предпочел не называть свое имя, но рассказал в письме, как вместе с коллегой вышел на улицу. Британцам нужно было забрать из машины документы, однако их внимание привлекли загадочные огни, пролетающие на большой скорости над домами. НЛО появились из тумана и двигались без звуков, но из-за плохой видимости люди решили сделать ролик, поднявшись на крышу здания.Пользователи сетей сразу отметили, что объекты не похожи на китайские фонарики или воздушный транспорт. Эксперты после изучения записи тоже сделали выводы о внеземных кораблях пришельцев, которые часто появляются в этом уголке страны. Пока остается неизвестным, что может так привлекать их в обычном городе, но население каждую неделю замечает визиты космических гостей.