Обнародованы фотографии флагманского внедорожника Roewe RX8

Габариты внедорожника составляют 4 923/1 930/1 810 мм, размер колёсной базы 2 850 мм. В качестве силовой установки выступает бензиновый турбодвигатель объёмом 2,0 литра мощностью 224 лошадиные силы. Предполагается, что Roewe RX8 будет оснащён системой полного привода.Судя по опубликованным фотографиям, автомобиль оснащён фирменной решёткой радиатора и светодиодными противотуманными фарами с квадратными секциями. В оснащение Roewe RX8 входит стандартная мультимедийная система, круиз-контроль, камера заднего вида, помощник при спуске и подъёме, мониторинг слепых зон, система стабилизации, электронный стояночный тормоз и панорамный люк с электроприводом.Официальная презентация внедорожника Roewe RX8 состоится в 2018 году. Будет ли новинка реализовываться за пределами Китая пока неизвестно.