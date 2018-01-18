Обнародованы фотографии флагманского внедорожника Roewe RX8
В сети интернета накануне появились фотографии нового внедорожника Roewe RX8. Согласно некоторым данным, Roewe RX8 будет построен на одной платформе с Maxus D90.
Габариты внедорожника составляют 4 923/1 930/1 810 мм, размер колёсной базы 2 850 мм. В качестве силовой установки выступает бензиновый турбодвигатель объёмом 2,0 литра мощностью 224 лошадиные силы. Предполагается, что Roewe RX8 будет оснащён системой полного привода.
Судя по опубликованным фотографиям, автомобиль оснащён фирменной решёткой радиатора и светодиодными противотуманными фарами с квадратными секциями. В оснащение Roewe RX8 входит стандартная мультимедийная система, круиз-контроль, камера заднего вида, помощник при спуске и подъёме, мониторинг слепых зон, система стабилизации, электронный стояночный тормоз и панорамный люк с электроприводом.
Официальная презентация внедорожника Roewe RX8 состоится в 2018 году. Будет ли новинка реализовываться за пределами Китая пока неизвестно.
Габариты внедорожника составляют 4 923/1 930/1 810 мм, размер колёсной базы 2 850 мм. В качестве силовой установки выступает бензиновый турбодвигатель объёмом 2,0 литра мощностью 224 лошадиные силы. Предполагается, что Roewe RX8 будет оснащён системой полного привода.
Судя по опубликованным фотографиям, автомобиль оснащён фирменной решёткой радиатора и светодиодными противотуманными фарами с квадратными секциями. В оснащение Roewe RX8 входит стандартная мультимедийная система, круиз-контроль, камера заднего вида, помощник при спуске и подъёме, мониторинг слепых зон, система стабилизации, электронный стояночный тормоз и панорамный люк с электроприводом.
Официальная презентация внедорожника Roewe RX8 состоится в 2018 году. Будет ли новинка реализовываться за пределами Китая пока неизвестно.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:50