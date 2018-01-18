Mercedes приступил к испытанию электрического кроссовера EQ C

Концепт Mercedes-Benz EQ был представлен на автосалоне в Париже в 2016 году. Концептуальная модель была оснащена двумя электрическими моторами мощностью 150 лошадиных сил. В движение электрокар будет приводить батарея ёмкостью 70 кВт/ч, она обеспечивает электрокару запас хода в 500 км. До 100 км/час электрический кроссовер будет разгоняться за 5 секунд.Серийную версию Mercedes-Benz EQ разработчики создавали на базе платформы EVA, разработанной специально для создания электромобилей немецкого бренда. Серийное производство электрокара может начаться в 2019 году.Отмечается, что Mercedes-Benz также разрабатывает новые электрические модели седанов, ещё одного кроссовера и компактного хэтчбека.