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Mercedes приступил к испытанию электрического кроссовера EQ C
Фотошпионы запечатлели тестовый прототип Mercedez-Benz EQ C в процессе прохождения дорожных испытаний. По предварительным данным, Mercedez-Benz EQ C на одном заряде способен преодолевать 500 км и составит конкуренцию Tesla Model X.

Mercedes приступил к испытанию электрического кроссовера EQ C


Концепт Mercedes-Benz EQ был представлен на автосалоне в Париже в 2016 году. Концептуальная модель была оснащена двумя электрическими моторами мощностью 150 лошадиных сил. В движение электрокар будет приводить батарея ёмкостью 70 кВт/ч, она обеспечивает электрокару запас хода в 500 км. До 100 км/час электрический кроссовер будет разгоняться за 5 секунд.

Серийную версию Mercedes-Benz EQ разработчики создавали на базе платформы EVA, разработанной специально для создания электромобилей немецкого бренда. Серийное производство электрокара может начаться в 2019 году.

Отмечается, что Mercedes-Benz также разрабатывает новые электрические модели седанов, ещё одного кроссовера и компактного хэтчбека.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:10
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