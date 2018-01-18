Специалист назвала 4 способа, как женщинам самоутвердиться на работе

Во-первых, важно быть не хорошим в том, что женщина делает на работе, а найти работу, которая буде соответствовать тому, что она любит, и, соответственно, которая у нее хорошо получается. Тогда уже необходимо упорно работать и стараться.Во-вторых, необходимо отбросить все сомнения в себе и направить свободную энергию на внимание и обучение, тогда будет проще следить за беседой и легче делать вклад во что-то позитивное.В-третьих, стоит быть самой собой – это легче и требует меньше энергии, чем попытки быть тем, кем женщина не является. Подлинность лучше. Не нужно говорить просто чтобы говорить, вместо этого лучше сосредоточится на том, чтобы собственная индивидуальность работала на саму женщину.В-четвертых, необходимо иметь разумные ожидания и уметь прощать ошибки. Никто не идеален, и некоторые ситуации сложнее других. Если женщина всего два дня на новой работе и оказывается на первом заседании совета директоров, не нужно расстраиваться, если не удастся ничего добавить к разговору.Проблема не всегда может быть в самой женщине, ведь бывает плохая аудитория. И в таком случае тем более стоит прибегнуть изначально к пункту под номером один!