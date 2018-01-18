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Apple выдаст сотрудникам бонусы в размере 2,500 долларов США после принятия нового налогового законодательства
Согласно отчету Bloomberg, Apple предоставляет своим сотрудникам бонусы в размере 2500 долларов в ограниченных фондовых единицах после принятия нового налогового законодательства США.
Apple выдаст сотрудникам бонусы в размере 2,500 долларов США после принятия нового налогового законодательства


Согласно докладу, акции будут предоставлены большинству сотрудников по всему миру в ближайшие месяцы. Bloomberg ссылается на неназванные источники в Apple, которые утверждают, что сотрудники компании-гиганта, находящиеся ниже уровня «директор», будут иметь право на получение бонусов.

9to5Mac получил письмо, отправленное сотрудникам, объявившим о выдаче бонусов, в котором говорится, что компания инвестирует в свой самый важный ресурс: в людей.

Сегодня Apple объявила о том, что компания вернет большую часть своих денежных средств в США из-за рубежа (и заплатит 38 млрд. долларов в виде налогов в этом процессе), что, как представляется, основывается на недавнем пересмотре ставки корпоративного налога в НАС.

Apple – не единственная компания, которая намерена выдать бонусы, чтобы отметить более низкие ставки налогов: AT&T и Comcast ранее также объявили о подобных планах.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 02:13
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