Apple выдаст сотрудникам бонусы в размере 2,500 долларов США после принятия нового налогового законодательства

Согласно докладу, акции будут предоставлены большинству сотрудников по всему миру в ближайшие месяцы. Bloomberg ссылается на неназванные источники в Apple, которые утверждают, что сотрудники компании-гиганта, находящиеся ниже уровня «директор», будут иметь право на получение бонусов.9to5Mac получил письмо, отправленное сотрудникам, объявившим о выдаче бонусов, в котором говорится, что компания инвестирует в свой самый важный ресурс: в людей.Сегодня Apple объявила о том, что компания вернет большую часть своих денежных средств в США из-за рубежа (и заплатит 38 млрд. долларов в виде налогов в этом процессе), что, как представляется, основывается на недавнем пересмотре ставки корпоративного налога в НАС.Apple – не единственная компания, которая намерена выдать бонусы, чтобы отметить более низкие ставки налогов: AT&T и Comcast ранее также объявили о подобных планах.