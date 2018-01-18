Швейцарские инженеры разработали кирпичи с наилучшей теплоизоляцией

Швейцарские инженеры решили наполнить кирпичи аэрогелем, чтобы поднять их изоляционные характеристики. Аэрогель - это газообразный материал, который не только обладает легким весом, но и имеет отличные теплоизоляционные качества. Специалисты усовершенствовали гель настолько, что в последствии смогли заполнить им отверстия глиняных кирпичей.Такой метод позволит строить стены помещений на 35% тоньше, ведь такие кирпичи будут максимально удерживать тепло. Единственный минус технологии - ее стоимость, которая в настоящее время является достаточно высокой. Вместе с тем, швейцарские инженеры уверены, что технологический прогресс удешевит цену материала, и он станет более доступным.