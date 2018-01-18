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В Германии разработали складное колесо
Дизайнер Андре Моцеллин из Германии решил заново изобрести колесо, но в этот раз усовершенствовать его и сделать гораздо удобнее для транспортировки.

В Германии разработали складное колесо


По мнению немецкого дизайнера нынешние колеса очень неудобные, поскольку занимают много места и неудобны в транспортировке. По этой причине он решил создать особый универсальный дизайн колес, которые можно будет использовать как в велосипедах, так и в инвалидных креслах. В частности, это позволит им стать компактнее и удобнее.

Разработанное дизайнером колесо составляет 26 дюймов в диаметре. Обод сконструирован таким образом, что спицы при надобности могут складываться к центру колеса, что уменьшает занятое место на 60%. Кроме того, колесо имеет приятный дизайн и может служить украшением интерьера. Андре Моцеллин уверен, что новая разработка позволит создателям велосипедов или инвалидных кресел сделать их более складными, ведь проблема с громоздкими колесами теперь решена.
Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 10:40
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