В Германии разработали складное колесо

По мнению немецкого дизайнера нынешние колеса очень неудобные, поскольку занимают много места и неудобны в транспортировке. По этой причине он решил создать особый универсальный дизайн колес, которые можно будет использовать как в велосипедах, так и в инвалидных креслах. В частности, это позволит им стать компактнее и удобнее.Разработанное дизайнером колесо составляет 26 дюймов в диаметре. Обод сконструирован таким образом, что спицы при надобности могут складываться к центру колеса, что уменьшает занятое место на 60%. Кроме того, колесо имеет приятный дизайн и может служить украшением интерьера. Андре Моцеллин уверен, что новая разработка позволит создателям велосипедов или инвалидных кресел сделать их более складными, ведь проблема с громоздкими колесами теперь решена.