Джейн Фонда борется с раковой опухолью
Актриса Джейн Фонда поделились, что перенесла операцию по удалению раковых образований на коже лица. Ранее актрисе уже приходилось сталкиваться со смертельной болезнью.
Оскароносная актриса, которой исполнилось 80 лет, не так давно подверглась хирургическому вмешательству. На одном из ТВ-шоу, куда звезда пришла с лейкопластырем на лице, она безмятежно заявила, что это доктора спасают ее от рака – удалили опухоль на губе. Также она добавила, что сейчас с ней все в порядке.
В 2010 году знаменитая американка уже подвергалась хирургическому вмешательству. Тогда на обычном медосмотре у Джейн Фонда обнаружился рак груди.
Подобный случай наблюдается и у коллеги по цеху Хью Джекмана. У знаменитого актера опухоль была на носу. И это – уже второй диагноз: в 2016 году Джекман в пятый раз получил курс лечения самого легкого, но все-таки злокачественного образования на коже.
Оскароносная актриса, которой исполнилось 80 лет, не так давно подверглась хирургическому вмешательству. На одном из ТВ-шоу, куда звезда пришла с лейкопластырем на лице, она безмятежно заявила, что это доктора спасают ее от рака – удалили опухоль на губе. Также она добавила, что сейчас с ней все в порядке.
В 2010 году знаменитая американка уже подвергалась хирургическому вмешательству. Тогда на обычном медосмотре у Джейн Фонда обнаружился рак груди.
Подобный случай наблюдается и у коллеги по цеху Хью Джекмана. У знаменитого актера опухоль была на носу. И это – уже второй диагноз: в 2016 году Джекман в пятый раз получил курс лечения самого легкого, но все-таки злокачественного образования на коже.