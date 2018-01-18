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Джейн Фонда борется с раковой опухолью
Актриса Джейн Фонда поделились, что перенесла операцию по удалению раковых образований на коже лица. Ранее актрисе уже приходилось сталкиваться со смертельной болезнью.
Джейн Фонда борется с раковой опухолью


Оскароносная актриса, которой исполнилось 80 лет, не так давно подверглась хирургическому вмешательству. На одном из ТВ-шоу, куда звезда пришла с лейкопластырем на лице, она безмятежно заявила, что это доктора спасают ее от рака – удалили опухоль на губе. Также она добавила, что сейчас с ней все в порядке.

В 2010 году знаменитая американка уже подвергалась хирургическому вмешательству. Тогда на обычном медосмотре у Джейн Фонда обнаружился рак груди.

Подобный случай наблюдается и у коллеги по цеху Хью Джекмана. У знаменитого актера опухоль была на носу. И это – уже второй диагноз: в 2016 году Джекман в пятый раз получил курс лечения самого легкого, но все-таки злокачественного образования на коже.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:26
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