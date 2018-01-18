Visa встроила в свои карты сканер отпечатка пальцев
Покупатели с новыми платежными картами от Visa смогут подтверждать свою личность благодаря специальному чип-сканеру при покупке. Он срабатывает за долю секунды и способен сам мгновенно подзаряжаться в терминалах.
Ранее Visa проводила опрос среди пользователей их карт, чтобы узнать, какой из приемов подтверждения личности наиболее удобный для покупателей. Его результаты показали, что люди предпочитают пользоваться сканером отпечатка пальцев. Сейчас такие новые карты могут получить клиенты Mountain America Credit Union и Bank of Cyprus.
Функционирует технология таким образом: в терминале сканер мгновенно активируется и покупатель в это время должен приставить свой палец. После этого чип сверяет отпечаток и одобряет сделку. В ином случае придется вводить ПИН-код. Марк Нельсен, официальный представитель компании, отмечает скорость и удобство такой технологии. В будущем, вероятно, такой подход станет преобладающим.
Ранее Visa проводила опрос среди пользователей их карт, чтобы узнать, какой из приемов подтверждения личности наиболее удобный для покупателей. Его результаты показали, что люди предпочитают пользоваться сканером отпечатка пальцев. Сейчас такие новые карты могут получить клиенты Mountain America Credit Union и Bank of Cyprus.
Функционирует технология таким образом: в терминале сканер мгновенно активируется и покупатель в это время должен приставить свой палец. После этого чип сверяет отпечаток и одобряет сделку. В ином случае придется вводить ПИН-код. Марк Нельсен, официальный представитель компании, отмечает скорость и удобство такой технологии. В будущем, вероятно, такой подход станет преобладающим.
Общество / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 10:20