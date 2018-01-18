Ученые: слишком соленая пища способна вызвать деменцию

В течении всего времени грызуны получали еду, в которой содержалось 4% или 8% соли, что считается дозой в 8 и 16 раз превышающей нормальную. Среди людей есть любители употреблять такое же количество соли.Как итог, через несколько месяцев у грызунов значительно снизился ток крови в мозге. Кроме того, они хуже, чем раньше, исполняли поведенческие тесты. Однако реакция на пересоленную еду оказалась обратимой. Спустя несколько недель диеты с нормальным количеством соли, ток крови возвращался в норму. В случае обнаружения аналогичного влияния соленой пищи на человеческий организм, это будет значить, что кровяное давление не основная причина развития деменции.