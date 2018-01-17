Исследователи выяснили, как набор и сброс веса влияет на человека на молекулярном уровне

В статье, опубликованной в журнале Cell Systems, ученые рассказали о создании подробного молекулярного профиля каждого из 23 участников исследования.Ученый Майкл Снайдер с командой обнаружили, что у участников, которые набрали около 6 фунтов веса в течение 1 месяца, а затем сбросили его, произошли резкие изменения в экспрессии генов, сердечно-сосудистой системе, микробиоме и иммунной системе.По мере того, как участники набирали вес, их личные профили выявили: значительные изменения в бактериальном складе; активацию молекулярных путей, связанных с сердечными заболеваниями; воспаление и активные иммунные реакции.Хорошей новостью является то, что после того, как испытуемые сбросили лишние килограммы, большинство систем органов вернулись к своим первоначальным состояниям.Профессор Снайдер говорит, что целью ученых было «охарактеризовать то, что происходит во время увеличения веса и потери на уровне, на котором никто никогда этого раньше не изучал».