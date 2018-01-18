Анастасия Квитко продемонстрировала шикарную грудь в откровенном топе

На официальной страничке в социальной сети Анастасия выставила на всеобщее обозрение свежий снимок, на котором она демонстрирует свою шикарную грудь. Внимательные поклонники обратили внимание, что бюстгальтер девушки практически не выполняет свои функции и едва выдерживает объемную грудь красотки. На снимке Анастасия специально опустила вниз рубашку для того, чтобы пользователи могли внимательно рассмотреть ее главную гордость.Поклонники наперебой начали хвалить Анастасию Квитко за подтянутую фигуру, обратив внимание на то, что и в обыденной жизни Анастасии близок спортивный стиль. А еще в комментариях засыпали комплиментами, восторженными отзывами и просто приятными словами.Естественно нашлись и те, кто целиком и полностью раскритиковал внешний вид знаменитости, заявив, что известность и любовь она завоевала благодаря обращению к пластическим хирургам.