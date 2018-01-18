Настоящие спортсмены живут дольше и успешнее своих не спортивных братьев

Исследователям пришлось собрать данные среди 900 финских спортсменов (выбирались мужчины), участвовавших в международных соревнованиях периода 1920 -1965 годов, а так же их братьев. Дополнительно, обработали данные масштабных социологических исследований, проведенных в 2001 году среди спортсменов и членов состава их семей. Участниками исследования необходимо было отвечать на вопросы, связанные с образом их жизни, доходах и состоянии здоровья.Как оказалось, представители большинства видов спорта, где требуется интенсивная нагрузка, среди которых - бег, лыжи, плавание, достигали возраста, в среднем, 79 лет. Причем тяжелоатлеты подходили к показателю 74 года. А вот у братьев спортсменов, сроки жизни были меньше на несколько лет, и они чаще умирали преждевременно. Пожилыми спортсменами продолжался здоровый и активный образ жизни и субъективную оценку качества своей жизни они видели определенно выше, чем не посвятившие жизнь большому спорту братья.