Возлюбленным Волочковой стал молодой человек, который живет в коммуналке

Пока поклонники обговаривают последние снимки балерины, то в откровенных купальниках, то полностью голой, то шпагатов в экстремальных местах Волочкова решила подкинуть новую тему для обсуждений. Совсем недавно Анастасия на своей официальной страничке в социальной сети выставила на всеобщее обозрение фото, где она красуется в объятиях незнакомого мужчины, а руки ее заняты большим букетом роз желтого цвета. На снимке девушка запечатлена чересчур скромно, что совсем для нее не свойственно.Журналисты сразу же нашли всю информацию о ее новом мужчине. По их сведениям ребята познакомились на сайте знакомств. Мужчина поведал, что проживает в общежитии, у него есть дети от других отношений, которые живут с ним. А смыслом его знакомства является постоянное общение, любовь и регулярный секс. Якобы отдых, где они вместе находятся, это его подарок, так же как и множество роскошных презентов.Позже Волочкова созналась, что специально пошутила над пользователями и что этот мужчина просто очень хороший знакомый. По ее словам она очень устала от того, что все суют нос в ее личную жизнь и посоветовала каждому заняться своей жизнью. А также подчеркнула, что финансовая сторона ее совершенно не интересует, ведь главное в человеке - это душа, а материально она и сама может себя обеспечить.